Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var. Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
SİVASSPOR: 0 - YENİ MALATYASPOR: 0
(İlk yarı sonucu)
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 18.30
YAYIN: beIN Sports 1
SAKAT: Hakan Arslan (Sivasspor) / Eren (Yeni Malatyaspor)
CEZALI: Ziya Erdal (Sivasspor)
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Erdoğan
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Murat, Robin, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
Sivas ekibinde 2 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
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