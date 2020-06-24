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Sivasspor’da sakat oyuncuların durumu belli oldu!

DG Sivasspor Doktoru Burak Akyıldız, çeşitli seviyelerde sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi

Sivasspor

Süper Lig takımlarından Sivasspor’da sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Akyıldız, 4 futbolcunun sakat olduğunu söyleyerek tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Akyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağ 2’nci kaburgasında kırık tespit edilen Yasin Öztekin, dinlenmeye alındı ve Kayserispor maçından sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanmaktadır.

Konyaspor ile oynadığımız Süper Lig 28. hafta maçında iç yan bağında esneme oluşan kaptanımız Ziya Erdal, sağlık ekibimizin uyguladığı tedavinin ardından yarından itibaren çalışmalara başlayacak.

Denizlispor ile 27. haftada sahamızda oynadığımız maçta kasık adalesinde yırtık oluşan Yatabare’nin tedavisi tamamlandı ve yarın ki antrenmanda görev alabilecek.

Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikayeti olan futbolcumuz Hakan Arslan, 14 Mayıs'ta Kayseri'de sağ dizinden ameliyat olmuştu. Tedavisi kulüp tesislerimizde devam eden sporcumuz, fizyoterapist eşliğinde takımımızdan ayrı olarak saha çalışmalarına başlamıştır."

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