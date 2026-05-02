        Siverek'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Siverek'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:17 Güncelleme:
        Siverek'te kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Tugay Durak idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Muhammed Sait Selbes yönetimindeki TIR'A arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Hacı Selçuk Tekin idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Eser Mirdağlı ve Mehmet Emin Teker hayatını kaybetti. Sürücü Tekin ile diğer araçta yolcu olarak bulunan İsmi Güler yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Diyarbakır yönüne yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        FOTO: İHA

        Beşiktaş'ta izinsiz gösteriye polis müdahale etti

        Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

