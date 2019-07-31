Sivrisinek ısırıkları nedeniyle oluşan sivrisinek alerjisi pek çok insanı olumsuz etkiliyor. Yaz mevsimiyle ortaya çıkan ve insan kanıyla beslenen sivrisinekler, insan bedeninde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Peki Sivrisinek alerjisi neden olur? Sivrisinek alerjisine ne iyi gelir? İşte detaylar...

SİVRİSİNEK ALERJİSİ NEDEN OLUR?

Kanımızı daha iyi emebilmek için sivrisinekler, kanın pıhtılaşmasını engelleyen özel bir sıvı salgılıyorlar. Bu salgı çok küçük miktarda da olsa ciltte alerjik reaksiyona neden oluyor ve kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler meydana geliyor.

SİVRİSİNEK ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sivrisinek ısırığının ilk belirtileri ısırılan bölgelerdeki kızarıklık ve küçük şişkinliklerdir. Şişkinlikler şiddetli kaşıntıya neden olur.

Sivrisinek alerjisi, büyük bir alana yayılan kaşıntı, doku bozulması, yara oluşumu, ısırıklı dokuda çürükler ve etrafında kurdeşen, lenf sisteminde iltihap, solunum sorunları ve bademciklerin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu gibi durumlarda uzman bir doktora başvurulması gerekir.

SİVRİSİNEK ALERJİSİNE NE İYİ GELİR?

Eğer doktor ilaç tedavisine gerek görmediyse; sivrisinek alerjine karşı ısırılan bölgeye; buz, tuzlu su, sirke, limon, kolonya, fesleğen, aloe vera ve bal uygulamak etkili sonuçlar almayı sağlar.