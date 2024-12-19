Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 14. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Siyah Kalp’in yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin yeni bölümde Melek ve Cihan aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Siyah Kalp 14. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle kesintisiz, full HD…