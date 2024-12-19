Siyah Kalp 14. Bölüm canlı izle ekranı: Bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp 14. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde Cihan'ın ifadesiyle Şansalanlar memnun olur; Sumru, Nuh ve Tahsin yıkılır. Melek ve Cihan ise aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Siyah Kalp 14. Bölüm canlı izle ekranı için araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm full HD izle…
Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 14. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Siyah Kalp’in yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin yeni bölümde Melek ve Cihan aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Siyah Kalp 14. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle kesintisiz, full HD…
SİYAH KALP'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Siyah Kalp’in 14. Bölümünde; Cihan’ın ifadesiyle Şansalanlar memnun olur; Sumru, Nuh ve Tahsin yıkılır. Melek ve Cihan ise aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder.
Cihan’ın Melek’e olan öfkesi dinmezken Melek’in de Cihan’a olan hayal kırıklığı katlanır.
Nuh, kardeşini yalnız bırakmaz ama Cihan’a karşı intikam arzusuyla dolar.
Sevilay ise Cihan’ı yaptığı yanlışlardan döndürmeye çalışır.
Ama Cihan’ın hem aşkı hem de öfkesi öğreneceği gerçeklerle sınanacaktır.
Sumru’nun, Tahsin ve ikizlerin yanında olması Şansalanları rahatsız eder.
Sumru, Şansalanlara karşı boyun eğmez ama karşısına çıkacak diğer tehlikeler eski yaraların hatırlanmasına sebep olacaktır.
Yönetmenliğini Ali Balcı’nin, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 14. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.