Siyah Kalp 15. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Siyah Kalp 15. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin son bölümünde geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener. İşte, 26 Aralık 2024 Show TV Siyah Kalp son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin 15. bölümünde Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 15. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SİYAH KALP’İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Siyah Kalp’in 15. Bölümünde; geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener.
Çıkmaza giren Sumru’ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir.
Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır.
Melek, Cihan’ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez. Aksine her şey daha da zorlaşacaktır.
Yaşadığı esaret artık Sevilay’ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar. Ama sürpriz iş birlikçisi sayesinde aradığı cesareti kendinde bulur.
Şansalanlar için yaşanan bu savaşta karşı cephe gittikçe kuvvetlenirken kendi içlerinde ise çatırdamalar başlar.
Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
SİYAH KALP SON BÖLÜM CANLI İZLE
26 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 15. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.