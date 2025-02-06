Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Siyah Kalp 19. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın, yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Cihan, Melek’e olan aşkını yüzüne söyleyemese de Melek bir kez daha onun duygularını anlayacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…