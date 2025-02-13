Siyah Kalp 20. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde olacaklar
Show TV'nin ilgiyle izlenen yapımların biri olan Siyah Kalp, 13 Şubat Perşembe akşamı 20. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler için Siyah Kalp 20. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Sevilay, Cihan ile boşandığı için artık özgürdür. Nuh ona evlenme teklifi etmeyi planlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…
Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 20. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde bir yandan babasının hastalığı, bir yandan da ortaya çıkan yeni gerçekle birlikte Cihan yeniden ailevi sorunları çözmeye çalışır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…
SİYAH KALP’İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Nihayet, büyük sır ortaya çıkar. Artık herkes Bünyamin’in Samet’in oğlu olduğunu öğrenir.
Bünyamin duydukları karşısında fenalaşırken Samet’in tek derdi onun donörlük ihtimalini kaybetmemektir.
Bir yandan babasının hastalığı, bir yandan da ortaya çıkan yeni gerçekle birlikte Cihan yeniden ailevi sorunları çözmeye çalışır. Melek onun haline üzülür.
Karşılıklı olarak duygularını saklamak artık onlar için imkansız olacaktır.
Sevilay, Cihan ile boşandığı için artık özgürdür. Nuh ona evlenme teklifi etmeyi planlar.
İkisi de birlikte mutlu olmak isterler ama karşılarına yeni sorunlar çıkacaktır.
Sumru’nun eline Samet’e hesap sorma fırsatı geçer. Sumru bunca yıldır gerçekleri görmediğine şaşırsa da artık kendi ayakları üzerinde durup çocuklarının yanında olacaktır.
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 20. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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