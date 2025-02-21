'Siyah Kalp' 21'inci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 21'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi ilgiyle izlendi.

'SİYAH KALP'İN 21'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Samet ve Hikmet’e konağı aldığını söyleyen Tahsin’in amacı Esma’nın intihar haberiyle yarım kaldı. Esma hastaneye kaldırıldı. Konaktakiler neler olduğunu anlamaya çalışırken Esat ve Esma ilişkisi ortaya çıktı. Esma’nın hamile olduğu haberi hızla yayıldı. Esma hastanede tedavi altındayken Esat da düşüp kafasını çarpınca beyin sarsıntısı geçirdi. Esat’ın düşmesine sebep ise Esma'nın küçük kardeşi Mesut olduğu söylendi.

Sumru, Esat’ın yanında;

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Yaşanan karışıklıkları fırsat bilen Hikmet’in söyledikleri Nihayet’le arasında tansiyonu iyice yükseltti. Cihan ortamı sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Melek ve Cihan, aşklarını gizli saklı yaşamaya devam etse de Cihan artık barış olmasını istediğini söyledi. Melek, Tahsin’le konuştu. Barış için Tahsin’in tek şartı Samet’in Sumru’dan boşanması oldu.

Tahsin, Şansalanlar ile barışmak için tek şartını söyledi;

Cihan, Tahsin’le barış yaptığını ve Samet’e şartlara uyması gerektiğini söyledi. Konaktakiler ne kadar karşı gelmek istese de Cihan buna izin vermedi. Tahsin, otel ve konağı Şansalanlar’a geri verdi. Diğer tarafta ise Nuh bu gelişmeden hiç hoşlanmasa da Tahsin’in kararlılığı ve herkesin barış istemesine karşı gelemedi. Tahsin, Nuh, Samet ve Cihan buluştu. Samet boşanma protokolünü imzaladı. Tahsin de otelin adının bulunduğu tabelayı iki soy isim olarak birleştirip “Yenişans” haline getirdi.

Samet ve Tahsin arasındaki gerginlik son buldu;

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İki taraf da otelde kutlama yemeğinde bir araya geldi. Canan ve Bünyamin, birer Şansalan olarak yeni hayatlarına hızla uyum sağladı. Tahsin’in ortada olmamasıyla meraklanan Nuh, kendisine gelen telefonla büyük bir şok yaşadı.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;