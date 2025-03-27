Siyah Kalp 26. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde olacaklar
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, 27 Mart Perşembe akşamı 26. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü televizyondan izleyemeyecek olan seyirciler için Siyah Kalp 26. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, polislerin Cihan'ı, Tahsin'i öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamasıyla herkes şok olur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…
Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 26. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümünde Hikmet, ikizlerin babası Halil’I Kapadokya’ya çağırır. Bu ittifak dengeleri alt üst edecekken Sumru, Melek ve Nuh’u büyük yüzleşmeler beklemektedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
SİYAH KALP’İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Polislerin Cihan’ı, Tahsin’i öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamasıyla herkes şok olur.
Nuh her ne kadar haklı çıktığını haykırsa da Melek bu suçlamaya inanmak istemez.
Tahsin gerçeklerin peşine düşerken Sumru da Nuh’u dizginlemek için çabalar.
Nuh’u durdurmak için ona karşı tavır alması gerektiğinin farkındadır.
Sevilay defalarca hayal kırıklığına uğramanın verdiği üzüntüyü saklayamaz.
Nuh ise sevdiklerini kaybetmemek için büyük bir adım atar.
İki aile arasında ipler yeniden gerilirken Hikmet kendine sürpriz bir müttefik bulup ikizlerin babası Halil’i, Kapadokya’ya çağırmıştır.
Bu ittifak dengeleri alt üst edecekken Sumru, Melek ve Nuh’u büyük yüzleşmeler beklemektedir.
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 26. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.