Siyah Kalp'in yeni bölümde neler oldu? Siyah Kalp 28. bölüm izle
Siyah Kalp, 28. bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı son bölüm, izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Sürükleyici sahneleriyle dikkat çeken bölümün ardından yeni bölüm merakı şimdiden başladı. Kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için 28. bölüm Show TV sitesine yüklendi. İşte, Siyah Kalp'in son bölümünde yaşananlar ve diziyi HD kalitesinde, kesintisiz izleyebileceğiniz link...
Siyah Halp 28. bölümü ile dün akiam Show TV ekranlarında seyirci ile buluştu. Dizinin son bölümünde yaşananlar, izleyiciyi ekran başına kilitlerken şimdiden gelecek hafta için heyecan başladı. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bölüm, siteye yüklendi. İşte, Siyah Kalp 28. bölümde yaşananlar ve diziyi kesintisiz, HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
SİYAH KALP 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İkizler, Sumru’yu en büyük kâbusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir.
Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil’in açıklamaları Sumru’yu şaşkına çevirecektir. Hikmet’in vasilikten çekilme şartları Cihan ve Tahsin’i zorlar.
Bu hamle ise aslında Hikmet’in büyük planının bir parçasıdır. Harika’nın söylediklerine içerleyen Sevilay kendi için büyük bir adım atar.
Bu adım onu yeni olaylara sürükleyecektir. Halil sadece Sumru’nun karşısına çıkmakla yetinmez, Sumru’nun sevdikleriyle arasına da kuşku tohumları ekmeye devam eder.
Geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan Sumru’yu büyük sınavlar beklemektedir.
SİYAH KALP 28. BÖLÜM İZLE
Siyah Kalp, dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin 28. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölüm siteye yüklendi.
SİYAH KALP 28. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ