Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Siyah Kalp 30. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünde Melek ve Cihan, bebeklerine kavuşmak için gün sayarken ailelerinin üzüntüleri onların peşini bırakmaz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…