SHOW TV’nin, ilgi gören dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İşte ‘Siyah Kalp’ten Yeni Tanıtım;

Yayınlanan tanıtımda Nuh birini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıyorken Melek’e Nihayet’in güvenilir olmadığını söylemeye çalışıyor. Sumru, Nuh’un tutuklanmasına sebep olan kişinin annesi olmasından şüpheleniyor ve Sumru’nun şimdi çocukları için ne yapacağı merak konusu oluyor. Sevilay, Nuh’u ziyarete gidiyor ve ikili arasında duygu dolu anlar yaşanıyor. Onlara destek olan Cihan ise Melek’e bir adım daha atıyorken, Nuh’un kurtulup kurtulamayacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor.