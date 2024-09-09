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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım yayınlandı

        Show TV'de yayınlanacak, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Siyah Kalp' Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:46
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        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım
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        Diziden yayınlanan yeni tanıtım heyecan dozunu artırdı. Şansalan ailesi ve çevresinde yaşanacak güç savaşları şimdiden merak konusu oldu. Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olacak olan dizi Kapadokya’nın etkileyici atmosferini de gözler önüne serecek. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkacak. Her karakterin gizli bir amaca sahip olduğu ‘Siyah Kalp’te çevrilen entrikaların kazananı kim olacak?

        Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        Yayınlanan tanıtımı ve dev kadrosuyla birlikte büyük merak uyandıran Siyah Kalp, Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de.

        İşte Siyah Kalp'ten yeni tanıtım;

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