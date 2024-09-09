'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım yayınlandı

Diziden yayınlanan yeni tanıtım heyecan dozunu artırdı. Şansalan ailesi ve çevresinde yaşanacak güç savaşları şimdiden merak konusu oldu. Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olacak olan dizi Kapadokya’nın etkileyici atmosferini de gözler önüne serecek. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkacak. Her karakterin gizli bir amaca sahip olduğu ‘Siyah Kalp’te çevrilen entrikaların kazananı kim olacak?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.