Siyaha büründü, Marmara'ya dökülüyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Siyaha büründü, Marmara'ya dökülüyor!
ABONE OL

Sanayi atıklarıyla siyaha büründü, Marmara'ya dökülüyor!

Kaz Dağı'ndan doğup, Erdek Körfezi'ne dökülen 134 kilometrelik Gönen Çayı, kirlilik nedeniyle siyaha büründü. Kirli su, son dönemde deniz salyasıyla gündeme gelen Marmara Denizi'nin de kirliliğinin artmasına neden oluyor. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor" dedi

Siyaha büründü, Marmara'ya dökülüyor!
Siyaha büründü, Marmara'ya dökülüyor!
0:00 / 0:00
DHA

Kaz Dağı'ndan doğup, Erdek Körfezi'ne dökülen Gönen Çayı'nda çevre kirliliği yaşanıyor. Birçok dereyle birleşerek Erdek'ten Marmara Denizi'ne dökülen yaklaşık 134 kilometrelik Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Kirli su, son dönemde deniz salyasıyla gündeme gelen Marmara Denizi'nin de kirliliğinin artmasına neden oluyor. Sudaki siyahlık, çevre halkında tedirginlik yarattı.

GÜMÇED Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Kaz Dağları'ndan doğan Gönen Çayı'nın denize döküldüğü Misakça deltası üzerindeyiz. Gönen Çayı'nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar geliyor. Jelatin fabrikası, deri fabrikaları, yenilenebilir enerji işletmesi atıklarını arıtmadan Gönen Çayı'na veriyorlar. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor. Buradan, Misakça'dan da Gönen Çayı Marmara Denizi'ne dökülüyor. Maalesef bu kirliliğin önüne geçilmek için bazı çalışmalar yapılsa da yeterli gelmiyor" dedi.

'FABRİKALAR ATIKLARINI ÇAYA BOŞALTIYOR'

2017 yılında Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı'nın hazırlandığını belirten Mutlu, şöyle konuştu: "Su kalitesini artırmak için belirli bölgelere su izleme noktaları yerleştirilmesi düşünülüyordu. Yine bunun yanında arıtma tesisi olmayan fabrikalara arıtma tesisi kurulması ve bunların çalıştırılmasının gereği üzerinde duruldu 2017'de yapılan toplantıda ama 2017'den bugüne kadar çevre derneklerinin de üyesi olduğu bu yürütme kuruluna toplantı yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir faaliyet yürütülüp yürütülmediğini de maalesef bilmiyoruz.

Gerekli çalışmalar yapılmış olsaydı, kirleticilerin engellenmesine yönelik gerekli adımlar atılsaydı bu çay bugün bu halde olmazdı. Maalesef fabrikalar atıklarını arıtmadan çaya boşaltmakta. Çayla birlikte Marmara Denizi de hızla yok olmaya doğru gitmektedir. Biz ilgililerden 2017 yılında yapılan Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı çalışmalarını kamuoyuna, basına açıklanmasını istiyoruz. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Bu 5 yıllık bir plandı. Bu planın sonunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığını bilmekte çevre örgütleri ve halk olarak bizim en doğal hakkımız. Bunu takip etmek de görevimiz."

'BU ÇAYDA DEĞİL 14, 2 BALIK TÜRÜNÜN YAŞADIĞINA İNANMAK BİLE ZOR'

Gönen Çayı'ndaki canlı popülasyonu ve balık çeşitliliği konularına da değinen Mutlu, "Çayda 14 farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor ama maalesef bu çayda değil 14, 2 balık türünün yaşadığına inanmak bile gerçekten çok zor. Bu kirlilik çayda yaşayan canlıların da neslinin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
AÖF yaz okulu online mı? AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
GÜNDEM AÖF yaz okulu sınav tarihleri
Şükür namazı kaç rekat? Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kılınışı
GÜNDEM Şükür namazı nasıl kılınır?
Kurban kesme vakti nedir? Kurban ne zaman kesilebilir? Kurban ne zamana kadar kesilmeli?
GÜNDEM Kurban kesme vakti nedir?
Aşı randevusu nereden alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Telefon, e-Devlet, e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
GÜNDEM Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Tüm uyarılara rağmen yine 'kaçak' manzaralar!
GÜNDEM Tüm uyarılara rağmen yine 'kaçak' manzaralar!
Ege sallanıyor! Deprem mi oldu, nerede? 20 Temmuz AFAD - Kandilli son dakika deprem haritası
GÜNDEM Son depremler 20 Temmuz 2021!
Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? 2021 Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı?
GÜNDEM Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?
Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet kurban eti dağıtımı hakkında
GÜNDEM Kurban eti nasıl dağıtılır?
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden ...