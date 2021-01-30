Kültür çınarı 104 yaşında vefat etti

Yazar, bürokrat, siyasetçi ve eski Bakan ve kültür adamı Cahit Kayra yaşamını yitirdi. Cahit Kayra, bir süre önce yolda yürürken düşmesinin ardından kalça kemiğini kırmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kayra, tedavi gördüğü hastanede hastanede yaşamını yitirdi.

KAYRA 104 YAŞINDAYDI

Hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konan Kayra, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kayra için yapılacak cenaze töreni programının ayrıntıları yarın belli olacak.

ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR ADAMI

Cahit Kayra, siyaset ve devlet adamlığının yanısıra birbirinden önemli araştırma ve kitaplara imza atmış bir kültür insanıydı.

Kayra'nın öykü, araştırma, anı, gezi, mizah, çeviri ve derlemeden oluşan birçok eseri bulunuyor.