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Haberler Gündem Siyasi yasak nedir, ne demek ve ne anlama gelir? Siyasi yasak gelirse ne olur ve belediye başkanlığı düşer mi?
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Siyasi yasak nedir, ne anlama gelir? Siyasi yasak gelirse ne olur?

Siyasi yasağın ne anlama geldiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ile gündeme geldi. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi sebebiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası aldı. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

Siyasi yasak nedir, ne demek ve ne anlama gelir? Siyasi yasak gelirse ne olur ve belediye başkanlığı düşer mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararın açıklanmasının ardından siyasi yasak kavramı en çok araştırılanlar arasında yer aldı.

EKREM İMAMOĞLU SİYASİ YASAK ALDI MI?

Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

SİYASİ YASAK TCK 53. MADDE

‘Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’

Madde 53-(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

SİYASİ YASAKLI NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'de mevzuatta yer alan, ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler” düzenlemesiyle ilgili; siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.

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