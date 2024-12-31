Siyasilerden yeni yıl mesajları

ALİ YERLİKAYA: BARIŞ, HUZUR VE MUTLULUKLAR GETİRSİN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni yıl mesajında, "İçişleri Bakanlığımızın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatanımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin" ifadelerini kullandı.

REKLAM MEMİŞOĞLU: HEDEFLERİMİZE ODAKLANDIĞIMIZ BİR YIL OLACAK Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025, sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır." ifadesini kullandı. Memişoğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, gönüllerinde, gayret ve samimiyetle ilerleyecekleri kutlu yürüyüşün heyecanı olduğunu aktardı.

Mesuliyetlerinin farkında olduklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için adanmışlıkla çalışıyoruz. Gelişmiş sağlık altyapımız ve nitelikli insan gücümüzle tüm dünyaya örnek olacak işlere imza atıyoruz. 2025, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' ile sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır. Sağlık ailemizin her bir ferdine gönülden inanıyorum."

Memişoğlu, yeni yılın ülke, millet ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti. DERVİŞOĞLU: HAYALLERİMİZİN VE UMUTLARIMIZIN GERÇEK OLACAĞI BİR YIL DİLERİM İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, her yeni yılın büyük umutlarla karşılandığını belirterek, "Gelenin gidenden daha güzel bir yıl olması dilenir. Şüphesiz ben ve İYİ Partimiz de aynı güzel dilekler içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.