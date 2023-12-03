Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sizi hazırlıksız yakalayacak en iyi anlar

        Sizi hazırlıksız yakalayacak en iyi anlar

        Hayat öngörülemez dediğimiz zaman sadece büyük şeyleri değil, küçük gelişmeleri de kastediyoruz. Bu detaylar, bazen rutinleşen hayatımız arasında bizi heyecanlandıracak kadar komik veya etkili olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        “Bir video oyununda halımı gördüğümde hazırlıksız yakalandım.”

        2

        "Uykudan yeni uyandım ve bu adam uyuyacak yeni bir yer bulmuştu."

        3

        “Çocuklar yardım edin. Benim bir kedim yok.”

        4

        "Uyuyup uyumadığını görmek için çocuğumun odasına bir göz attım."

        5

        “Kedimi tesadüfen farklı bir yer çekimi aleminde yaşarken yakaladım.”

        6

        “Kiraladığım dairenin şehir merkezi manzaralı balkonu."

        7

        “Kimya dersimde birisi bunu giyiyor. Potasyum sanırım.”

        8

        "Battaniyeyi kıyafetlerimle yıkadım ve parçalandı."

        9

        “Bugün yanımdan tamamen tığ işi elbise ve çanta giyen bir kadın geçti."

        10

        “Çok fazla oynamama izin verilmiyordu, bu yüzden herkesten erken uyandım ve sesi kapatarak oynadım. Ta ki yakalanana kadar."

        11

        "Biri okulumuzda pencerenin önüne Sünger Bob yastığı koydu ve şimdi tehditkar bir şekilde bizi izliyor."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme