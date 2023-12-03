Sizi hazırlıksız yakalayacak en iyi anlar
Hayat öngörülemez dediğimiz zaman sadece büyük şeyleri değil, küçük gelişmeleri de kastediyoruz. Bu detaylar, bazen rutinleşen hayatımız arasında bizi heyecanlandıracak kadar komik veya etkili olabilir.
“Bir video oyununda halımı gördüğümde hazırlıksız yakalandım.”
"Uykudan yeni uyandım ve bu adam uyuyacak yeni bir yer bulmuştu."
“Çocuklar yardım edin. Benim bir kedim yok.”
"Uyuyup uyumadığını görmek için çocuğumun odasına bir göz attım."
“Kedimi tesadüfen farklı bir yer çekimi aleminde yaşarken yakaladım.”
“Kiraladığım dairenin şehir merkezi manzaralı balkonu."
“Kimya dersimde birisi bunu giyiyor. Potasyum sanırım.”
"Battaniyeyi kıyafetlerimle yıkadım ve parçalandı."
“Bugün yanımdan tamamen tığ işi elbise ve çanta giyen bir kadın geçti."
“Çok fazla oynamama izin verilmiyordu, bu yüzden herkesten erken uyandım ve sesi kapatarak oynadım. Ta ki yakalanana kadar."
"Biri okulumuzda pencerenin önüne Sünger Bob yastığı koydu ve şimdi tehditkar bir şekilde bizi izliyor."
Kaynak: Reddit