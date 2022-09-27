Kremlin'den kritik doğalgaz açıklaması

Danimarka, Baltık Denizi'nde Rusya'dan doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve deniz trafiğini tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

Konuya ilişkin Kremlin'den ise yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iddialara ilişkin "Bunlar çok endişe verici haberler. Boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz ve bunun ne tür bir tahribat olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

Peskov ayrıca "Kuzey Akım hattındaki hasarın sabotaj nedeniyle oluşmuş olabileceği göz ardı edilemez. Bu, tüm kıta için bir enerji güvenliği sorunu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Akım 1'in yürütücü firması Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, iki hatta basıncın düştüğü belirtilmişti. Açıklamada, basıncın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedilmişti.

Nord Stream AG, bugün yaptığı bir başka açıklamada, faaliyete alınmayan ancak içerisine doğalgaz doldurulan Kuzey Akım 2'deki basıncın da düştüğünü bildirmişti.

Danimarka'nın donanma yetkilileri de ülkenin kara sularından geçen Kuzey Akım 2'de doğalgaz sızıntısının tespit edildiğini duyurmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.