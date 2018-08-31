SJK Seinajoki - KuPS Kuopio maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında SJK Seinajoki ile KuPS Kuopio, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 24 puanlı SJK Seinajoki 9. sırada bulunuyor, KuPS Kuopio 38 puana sahip ve 4. sırada. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KuPS Kuopio son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 411. İddaa'da SJK Seinajoki kazanır 2.60, berabere biter 2.90, KuPS Kuopio kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

SJK Seinajoki son haftadaki PS Kemi müsabasında 0-0 berabere kaldı.

KuPS Kuopio, Hjk Helsinki karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 15 gol attı ve 14 gol yedi.

KuPS Kuopio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. KuPS Kuopio, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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