Skövde AIK - Kristianstads FF maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Skövde AIK, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Kristianstads FF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 19 puanlı Skövde AIK 12. sırada bulunuyor, Kristianstads FF 18 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Skövde AIK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kristianstads FF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 445 kodlu maçı oynayanlar; Skövde AIK galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Kristianstads FF galibiyet oranı 3.40.

Skövde AIK önceki hafta Husqvarna FF mücadelesinde 1-3 kazandı.

Kristianstads FF, Qviding karşılaşmaında 5-2 kazandı.

Skövde AIK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Skövde AIK, kendi sahasında 9 gol attı, 16 gol yedi.

Kristianstads FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kristianstads FF, 7 gol atarken 18 gol yedi.

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