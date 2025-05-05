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        Haberler Kısayol Ekonomi Skype kapanıyor mu, ne zaman kapanıyor, neden kapanıyor? Skype sonrası Microsoft Teams nasıl kullanılacak, Teams ücretsiz mi?

        Microsoft açıkladı: Skype kapanıyor mu, ne zaman kapanıyor? Skype yerine ne kullanılacak?

        Microsoft'un bünyesinde yer alan Skype'ın kapatılmasına karar verildi. Microsoft, Skype benzeri bir başka uygulama olan Teams'e odaklanacağını, kullanıcıların uygulamada geçirdiği zamanı göz önüne alarak bu karara varıldığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada "Teams ile bu sonraki adımı atarken, önümüzdeki fırsatlar için heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı ve Skype kullanıcılarının, hesaplarını kolayca Teams'e taşıyabileceği belirtildi. Peki, Skype ne zaman kapanıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:58
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        Microsoft bünyesinde yer alan Skype'ın kaldırılmasına karar verildi. Dünya çapında kullanıcıların şirketin diğer uygulaması olan Teams'e yönelmesi ve Skype'ın geride kalması ile bu kararı aldıklarını açıklayan şirket, 22 yıllık uygulamanın fişini çekti. Peki, Skype ne zaman kapanıyor?

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        SKYPE KAPANIYOR MU?

        Microsoft, kullanıcıların iletişim ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlamak amacıyla Skype'ı kullanımdan kaldırmaya karar verdiklerini ve yerine ücretsiz olarak hizmet veren Microsoft Teams'e odaklanacaklarını açıkladı.

        Teams ile kullanıcılar, bire bir görüşmeler ve grup görüşmeleri, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi Skype'ta kullandıkları temel özelliklerin çoğunu kullanabilecek.

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        SKYPE NE ZAMAN KAPANACAK?

        Microsoft tarafından yapılan açıklamada Skype'ın 5 Mayıs 2025 tarihinde kapanacağı açıklandı.

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        SKYPE'DAN TEAMS'E GEÇİŞ

        Skype kullanıcıları, Skype bilgilerini kullanarak Teams'e geçiş yapabilecek. İki uygulama arasında yapılacak otomatik bilgi aktarımı sayesinde kullanıcılar bilgilerini saklayarak, kesintisiz bir geçiş yapabilecek.

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        GÜLE GÜLE SKYPE

        Skype ana sayfasında, kaldırılmasına karar verilen uygulama için, "Güle güle Skype, merhaba Teams" şeklinde bir yaz paylaştı.

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