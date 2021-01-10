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Slack nedir, Slack kimin? Slack güvenlikli mi?

Slack nedir? Soruları yeni mesajlaşma uygulaması keşfetmeye çıkanlar için merak konusu oldu. Slack'de bunlardan biri. İşte ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki versiyonda da kullanılabilen Slack uygulamasıyla ilgili merak edilenler haberimizde...

Slack nedir, Slack kimin? Slack güvenlikli mi?

Slack nedir? Slack kimin? Slack güvenlikli mi? Soruları merak konusu oldu. IRC adlı chat uygulamasına benzeyen mesajlaşma uygulaması hem akıllı telefonlarda hem de masaüstünde kullanılabiliyor. İşte Slack özellikleri

SLACK NEDİR?

Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulamasıdır. Kanadalı geliştirici Stewart Butterfield tarafından kurulmuştur. İsmi İngilizce "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" ibaresinin baş harflerinden türetilmiştir.

Slack Agustos 2013'te piyasaya sürüldü. 18 Ocak 2015'te ses ve video paylasimi konusunda uzman olan ScreenHero sirketini satin aldigini duyurdu.

Mart 2015'te, Subat 2015 icinde 4 gun boyunca saldiriya ugradigini duyurdu ve bazi kullanici bilgilerinin tehlike altında oldugunu soyledi. Veriler, e-posta adreslerini, kullanıcı adlarını, şifreli şifreleri ve bazı durumlarda kullanıcıların hesaplarıyla ilişkilendirdikleri telefon numaralarını ve Skype kimliklerini içeriyordu. Slack saldirilara cevap olarak iki asamali kimlik dogrulama mekanizmasini kullanima aldi.

Slack onceleri (IRC) Internet Relay Chat ve XMPP mesajlasma protokolu ile uyumluydu fakat sirket 2018 yilinin Mart ayinda ilgili uyumluluklarin desteklenmesine son verdi. 2018 yilinin Agustos ayinda, Slack Atlassian sirketinin HipChat ve Stride araclarinin fikri mulkiyetlerini satin aldi. 19 Ocak 2019'da yeni sirket logosunu duyurdu.

SLACK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tarihsel olarak bakıldığında IRC'nin işleyiş mantığına benzer bir yapıda çalışır. Kullanıcılar kendi ekipleri içerisinde dilediği isimle ve miktarda sohbet odaları veya kanalları açabilir. Slack içerisindeki tüm içerikler, dosyalar, konuşmalar ve kişiler aranabilir. Çok sayıda üçüncü taraf hizmet ile entegre olur; Google Drive, Trello, Dropbox, Box, GitHub gibi entegrasyonları destekler.

Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki versiyon ile kullanılabilir. Ücretsiz versiyonda mesaj sınırlaması gibi kısıtlamalar mevcuttur. Web ortamında kullanılabildiği gibi IOS ve Android tabanlı cihazlarda da kullanılabilir.

SLACK GÜVENLİKLİ Mİ?

Slack uygulamasının Sadece Şifreleme güvenliği bulunuyor.

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