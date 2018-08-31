Slask Wroclaw - Wisla Krakow maçı istatistikleri

Slask Wroclaw ve Wisla Krakow, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Slask Wroclaw 6 puanla 10. sırada, Wisla Krakow 11 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Slask Wroclaw, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wisla Krakow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slask Wroclaw kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Wisla Krakow sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Slask Wroclaw önceki hafta Korona Kielce mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Wisla Krakow, Sandecja Nowy Sacz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Slask Wroclaw, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Slask Wroclaw, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Wisla Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wisla Krakow, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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