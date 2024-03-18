Slovakya'da üç günde ikinci ayı saldırısı: 5 kişi yaralandı

Slovakya'da üç günde ikinci ayı saldırısı görüldü. Ülkenin kuzeyindeki Liptovský Mikuláš adlı kasabaya inen boz ayı, 5 kişiyi yaraladı.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın aktardığına göre yetkililer, dünkü saldırıda omzundan yaralanan 49 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Tatra Dağları'nın yakınındaki olayda kafasında yarık oluşan 72 yaşındaki bir adam da tedavi altına alındı.

Kasaba yetkilileri, ayının 10 yaşındaki bir kız çocuğuna ve iki yetişkine daha saldırdığını duyurdu. Bu kişilerde ufak sıyrıklar ve morluklar olduğu belirtildi.

Ayının hala yakalanamadığını ve peşinde silahlı 6 görevlinin olduğu bildirildi. Ayının, insanların yaşamadığı bir bölgeye doğru gittiği, görevlilerin hayvanı öldürme emri aldığı duyuruldu.

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Bölge sakinlerinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat etmesini isteyen yetkililer, "Avcılar riskli bölgelerde devriye gezecek" dedi.

AYILARIN AVLANMASI PLANLANIYOR

Kasabaya yakın bir bölgede cuma da bir ayı, yürüyüş yapan iki kişiye saldırmıştı. Farklı yönlere kaçmaya başlayan ikiliden Tatiana adlı Belaruslu kadın, ölü bulunmuştu. 31 yaşındaki talihsiz kadının yüksekten düştüğü düşünülüyor.

Öte yandan adı açıklanmayan 29 yaşındaki diğer yürüyüşçü saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Saldırıların ardından Liptovský Mikuláš'ta olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer ayrıca ayıların avlanabilmesi için, artık nesli tükenme tehlikesi altında olmayan bu hayvanların koruma altındaki türler listesinden çıkarılmasını planlıyor.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.