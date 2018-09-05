Slovakya U21 - İtalya U21 maçı ne zaman?

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Slovakya U21, 06 Eylül 2018 Perşembe günü İtalya U21 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Slovakya U21 son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. İtalya U21, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 487 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slovakya U21 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, İtalya U21 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Slovakya U21 son hafta oynanan İtalya U21 maçında 3-1 yenildi.

İtalya U21 ise Slovakya U21 karşılaşmasında 3-1 kazandı.

İtalya U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İtalya U21, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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