Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek | Sağlık Haberleri

        Türkiye'de üretilecek yerli SMA ilacı için işbirliği protokolü imzalandı

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç arasında SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yönelik "Yerli İlaç ve Etkin Madde Üretimi Projesi-Klinik Araştırma İşbirliği Protokolü" imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir otelde düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı devam ediyor.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile farklı ülkelerin sağlık bakanlarının da katıldığı kurultay kapsamında, TÜSEB Başkanı Ümit Kervan ile Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu arasında SMA tedavisinde kullanılan nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla geliştirilip üretilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokole göre, TÜSEB-Polifarma işbirliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

        REKLAM

        TÜSEB Başkanı Kervan, imza töreninde yaptığı konuşmada, yerli SMA ilacı ve hammaddesiyle ilgili klinik çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Bu çalışmanın önemine işaret eden Kervan, "Klinik çalışmaların en önemli ve kıymetli olan tarafı, hastaların bu tedaviye dünyada diğer hastalardan önce ulaşabilmesi anlamına gelir. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

        Ümit Kervan, bu molekülün dünyadaki diğer örnekleriyle bire bir aynı olduğunu ve tamamen Türkiye'de geliştirilmiş bir ürün olduğunu kaydetti.

        "İLACIN HASTAYA ÜCRETSİZ ULAŞMASI AŞAMASINDAYIZ"

        Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise bu sürecin 7 yıl önce "anneler ağlamasın" düşüncesiyle başladığını anlattı.

        İlk olarak molekül sentezlediklerini ve bu aşamanın 4,5 yıl sürdüğünü dile getiren Kumrulu, 1,5 yıl önce ürünün etkin madde sentezinin bittiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış AR-GE merkezimiz var. Nadir hastalıkların etken madde sentezi üzerine platform kurduk. Şu an gördüğünüz gerçek anlamda bitmiş ürün, klinik aşamasında yani ilacın hastaya ücretsiz ulaşması aşamasındayız. TÜSEB'in himayelerinde bu süreci yöneteceğiz. Klinik çalışmalar sürerken ruhsatlanma süreci de başlamış oldu."

        14 MİLYON DOLAR HARCAMA

        Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, AR-GE merkezini 19 Eylül'de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla açtıklarını belirtti.

        Kumrulu, "Önemli bir yatırım, şu ana kadar özellikle nusinersen etkin maddesi ve SMA ilacımızın etkin maddesine yaklaşık 14 milyon dolar harcama yaptık. Bu sadece SMA ilacı değil SMA ilacıyla beraber Nadir Hastalıklar Platformumuzda oluşan 4 yeni etkin madde üretimimiz var. Her yıl yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise SMA ilacının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, kurdukları Nadir Hastalıklar Platformunda 70 kişilik AR-GE ekibiyle devam ettiklerini söyledi. Kumrulu, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların üretimiyle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!