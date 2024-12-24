SMO ile YPG arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Suriye Milli Ordusu ile YPG terör örgütü arasında çatışmalar arttı
YPG terör örgütünün Münbiç'ten çekilmesinin ardından azalan çatışmalar yeniden yoğunlaşmaya başladı. YPG terör örgütü mensupları Kobani-Münbiç arasında bulunan Tişrin Barajı üzerinden 23 Aralık öğle saatlerinde bir sızma girişiminde bulundu. Sızma girişiminde zırhlı araçlar da kullanan örgüt mensuplarına cevap verildi. Fırat'ın doğusuna geri çekilen örgüt mensupları ile SMO arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. YPG Terör örgütü mensuplarının Münbiç'e sızma girişimi ise başarısız oldu.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak etti.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
SMO kaynakları saldırıyı PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.
Ayrıca, örgüt unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.
Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ MÜNBİÇ'E BOMBALI SALDIRI DÜZENLEDİ
YPG, Kobani'den Münbiç'e sızma çalışmalarında başarılı olamayınca Münbiç'te bomba yüklü bir otomobili patlattı. Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.