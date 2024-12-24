SMO ile YPG arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Suriye Milli Ordusu ile YPG terör örgütü arasında çatışmalar arttı YPG terör örgütünün Münbiç'ten çekilmesinin ardından azalan çatışmalar yeniden yoğunlaşmaya başladı. YPG terör örgütü mensupları Kobani-Münbiç arasında bulunan Tişrin Barajı üzerinden 23 Aralık öğle saatlerinde bir sızma girişiminde bulundu. Sızma girişiminde zırhlı araçlar da kullanan örgüt mensuplarına cevap verildi. Fırat'ın doğusuna geri çekilen örgüt mensupları ile SMO arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. YPG Terör örgütü mensuplarının Münbiç'e sızma girişimi ise başarısız oldu.

Habertürk Giriş: 24.12.2024 - 18:05 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:12 facebook

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