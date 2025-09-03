Smyrna'da İzmir'in tekstil kenti olduğunu gösteren objeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yürütülen; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. destekleri ile Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları sürüyor.

İzmir merkezindeki en büyük antik dönem agoralarından biri Smyrna Agorası ile Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından biri olan Smyrna Tiyatrosu'nun tarihi, çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor.

Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar uzanan ve Büyük İskender tarafından 193 hektarlık alanda kurulan kentte gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla farklı dönemlere ait objeler keşfediliyor.

REKLAM

UNESCO tarafından 2020 yılında, 'İzmir Tarihi Liman Kenti' adıyla oluşturulan miras alanının bir parçası olarak Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Smyrna Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Osmanlı döneminden kalma 41 kemer tokası ile 27 yüksük bulundu.

ARKEOLOJİK KAZILAR

Buluntular hakkında bilgi veren İKÇÜ Türk- İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, "Tarihi kent merkezinde arkeolojik kazıları yürütmekteyiz. Helenistik dönemden erken Cumhuriyet dönemine kadar her türlü kalıntılara ulaşmaktayız. Bu kalıntılar içerisinde İzmir'in son bin yıldaki Türk idaresindeki kalıntılar ön plana çıkıyor. Bu süreci en güçlü şekilde temsil eden, Osmanlı dönemine ait kalıntılarla mimarinin yanı sıra çeşitli objelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu objelerden yüksükler ve kemer tokaları ilgi çekici" dedi.