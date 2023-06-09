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Sülfürik asidin sentezlenmesinde bir çeşit ara eleman olarak da kullanılan kükürt trioksit, asit yağmurlarına neden olması sebebiyle çevre sağlığını da tehdit etmektedir. Peki, SO3 molekül ağırlığı kaçtır? İşte, kükürt trioksit hakkında tüm merak edilenler…

SO3 Nedir?

SO3 bileşiğinin adı kükürt trioksittir. Normal bir basınç altında ve oda sıcaklığında renksiz bir sıvı halinde bulunan kükürt trioksitin gaz hali ise suya girdiğinde çok yavaş çözünmesiyle öne çıkmaktadır. Gerek metal yüzeyler gerekse de canlı dokular için oldukça aşındırıcı olan bu kimyasal bileşik, atmosferde biriktiğinde ise sis yapma özelliği göstermektedir.

Oldukça zehirli bir gaz olan sülfürik asit suyla reaksiyona girdiğinde ise sülfürik asidin oluşmasını sağlamaktadır. Genellikle sülfürik asitlerin üretildiği sanayi tesislerinde, kükürt dioksitin yükseltgenmesiyle elde edilen kükürt trioksit, bu özelliği sebebiyle suni işlemler sonunda elde edilen gazlar arasında yer almaktadır.

İnsan sağlığı açısından da oldukça tehlikeli bir gaz olan kükürt dioksitin, canlı dokuya temas etmesi ya da yutulması gibi durumlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu bileşiğin deri ya da göz ile temas etmesi ciddi yanıklara yutulması ise ağızda, yemek borusunda ve midede ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir.

Çevre açısından da oldukça riskli bir gaz olan kükürt trioksit, özellikle kömür ve petrol rafinelerinde gerçekleşen işlemler neticesinde atmosfere salınmaktadır. Atmosferde çok kısa süre içinde sülfürik aside dönüşmesi sebebiyle, kükürt trioksitin havada kalış süresi oldukça kısa olsa da bazı durumlarda bu bileşik, asit yağmurlarına sebep olabilmektedir. Atmosferdeki kükürt trioksitin oluşturduğu bu asit yağmurları çevreyi olumsuz etkilese de öldürücü olabilecek kadar güçlü değildir. Ancak bu yağmur içindeki kükürt trioksitin, sülfürik asit ile olası birleşmesi, oldukça aşındırıcı asit yağmurlarına sebep olabilmektedir.

Erime noktası 17 santigrat derece, kaynama noktası 45 santigrat derece olan kükürt trioksit, sanayide sülfürik asidin üretilmesinde kullanılmaktadır. Kükürt tiroksit vasıtasıyla üretilen sülfürik asit ise gübre imalatından boya üretimine, patlayıcı üretiminde tekstil ürünlerine kadar birçok sektörde ana madde olarak kullanılmaktadır.

SO3 Asit Mi Baz Mı?

Suyun içinde çözünürken, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit, yine bu sırada çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler temas halinde daha aşındırıcı ve tatları daha ekşiye çalan maddelere olarak; bazlar ise asitlere nazaran daha kaygan ve acımtırak bir tada sahip olmaları ile nitelenmektedirler. Peki, kükürt trioksitin kimyasal formülü olan SO3 asit mi baz mı? Kükürt dioksit, sulu çözeltilerde hidrojen iyonu bırakması sebebiyle asittir.

SO3 Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren tüm atomların ağırlıkların toplamını veren bağıl sayıya molekül ağırlığı adı verilmektedir. Bir kükürt ve üç oksijen atomunun yan yana gelmesiyle oluşan kükürt trioksitin molekül ağırlığı ise 80.057 g/mol olarak ölçülmektedir.

SO3 Yaygın Adı

Kimyasal SO3 olan kükürt trioksit gazının kullanılan bir diğer ismi de sülfür trioksittir. Bunun yanında bu bileşiğe sülfrürik oksit ve sülfürik anhidrit de denilmektedir.