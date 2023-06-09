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Haberler Gündem Eğitim SO2 Nedir, Asit mi Baz mı? SO2 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
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SO2 nedir, asit mi baz mı? SO2 yaygın adı ve molekül ağırlığı

Kimyasal formülü SO2 olan ve bir kükürt ile iki oksijen atomundan meydana gelen bileşiğe kükürt dioksit adı verilmektedir. Özellikle sülfürik asit üretiminde hammadde olarak da kullanılan kükürt dioksit, antimikrobiyal ve koruyucu özelliklere sahip olması ile de dikkat çekmektedir. Keskin bir kokuya da sahip olan bu bileşik, renksiz bir gaz olarak bilinmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

SO2 Nedir, Asit mi Baz mı? SO2 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
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Yeterli basınç altında sıvı halde bulunan ve suda da kolaylıkla çözülebilen kükürt dioksit, insanlar için ise oldukça zehirli bir gazdır. Peki, SO2 molekül ağırlığı nedir? SO2 yaygın adı nedir? İşte, tüm detaylar…

SO2 Nedir?

Bir kükürt ve iki oksijen atomunun yan yana gelmesiyle oluşan SO2 bileşiğinin adı kükürt dioksittir. Keskin kokuya sahip bir gaz olan kükürt dioksit; doğal yanma, volkanik ya da deni suyundan atmosfere yayılan gazlar vasıtasıyla elde edilmektedir. Tıpkı nitrik asitte olduğu gibi boğucu ve tahriş edici bir kokuya da sahip olan kükürt dioksit, havadan daha ağır olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Sülfürik asit üretimi esnasında büyük miktarlarda üretebilen bu bileşik, oda sıcaklığında ve gerekli basıncın altında sıvılaşabilmektedir. Hem dünyada hem de atmosferde de bulunan bir reaktif gaz olan kükürt dioksit, erime noktası olan -75 dereceye getirildiğinde ise katı hale dönüştürülebilmektedir.

İnsan sağlığı için de oldukça tehlikeli ve zehirli bir gaz olan kükürt dioksit, yüksek konsantrasyonlarda solunduğunda akciğerde sıvı birikmesine ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Kükürt dioksitin bir insan tarafından solunmasının belirtilerinin arasında öksürme, zor nefes alıp verme ve göğüste sıkışma gibi belirtiler görülebilmektedir. Kükürt dioksitin deri ile temasında ise ciddi bir tahriş bazı durumlarda da kalıcı yaralar gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde kanserojen de olduğu tespit edilen bu gazın göz ile teması ise kalıcı körlüğe sebep olabilmektedir.

Tüm bunlara ek olarak çevreye etkisi açısından önemli bir hava kirletici de olan bu gaz, insanların yanında hayvan ve bitki sağlığını da olumsuz etkileyebilmektedir. Hava kirliliğine ve asit yağmurlarına neden olabilen kükürt dioksit, bu özelliği sebebiyle atmosferin en kirletici gazları arasında başı çekmektedir.

Kükürt dioksitin endüstride kullanım alanı ise oldukça geniştir. İyi bir koruyucu ve antimikrobiyal olması sebebiyle kükürt dioksit; kurutulmuş meyvelerde koruyucu olarak kullanılmakta ve meyvelerin çürümesinin önüne geçmektedir. Modern soğutma sistemlerinin gelişmesinden önce soğutucu bir gaz olarak da sıklıkla kullanılmış olan bu bileşik, aynı zamanda tekstil sektöründe kumaşların ağartılmasında da kullanılmaktadır.

SO2 Asit Mi Baz Mı?

Kimya alanında, suda çözünme esnasında çözeltiye artı hidrojen iyonu yükleyen maddelere asit; çözünme sırasında hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler ile bazlar arasındaki en temel farklardan bir tanesi ise asitlerin ekşi; bazların ise asitlere nazaran daha acı bir tada sahip olmalarıdır. Peki, kükürt dioksit ya da SO2 asit mi baz mı? Kükürt dioksitin sulu çözeltisi, çözeltiye artı hidrojen iyonları vermesi sebebiyle asitler arasında yer almaktadır.

SO2 Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren tüm atomların toplam ağırlıklarını ifade eden bağıl sayıya molekül ağırlığı adı verilmektedir. Bir kükürt ve iki oksijen atomundan meydana gelen kükürt dioksitin molekül ağırlığı ise 64.1 g/mol olarak hesaplanmıştır.

SO2 Yaygın Adı

Kükürt dioksit bileşiğinin yaygın olarak kullanılan bir diğer ismi ise sülfür dioksittir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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