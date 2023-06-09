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Kimyada, suda çözünen bileşiklere asit ya da baz adı verilmektedir ve bir maddenin asit ya da baz olduğu yapılan ölçümler neticesinde ortaya çıkmaktadır. Peki, bir molekülün asit mi baz mı olduğunu nasıl anlarız? Sirke sitrik asit midir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Sirke Asit Mi Baz Mı?

Sirkenin asit mi yoksa baz mı olduğu sorusuna değinmeden önce asit ve baz kavramlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Suda çözünme esnasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; yine çözünme esnasında çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Peki, sirke asit mi baz mı? Sirke, %5 ile %20 arası asetik asit içermesinden dolayı asit sınıfında yer almaktadır. Kimyasal formülü CH3COOH olan asetik asit aynı zamanda sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu da veren maddedir.

Sirkenin üretiminde kullanılan üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan ve yavaş yöntem olarak bilinen metotta, tahtadan yapılmış bir fıçı ya da damacana içine yarısına kadar şarap konur ve şaraba eklenen sirkeyle 6 ile 8 haftada sirke elde edilir.

İkinci yöntem ise Alman yöntemi olarak da anılan hızlı metottur. Yine ağaçtan yapılmış bir tankın üzerinden püskürtülen şarap tankın orta kısmında bulunan sirke bakterileri ile buluşur ve tankın en alt kısmında sirke oluşumu gerçekleşir.

Üçüncü yöntemin ismi ise asetatör yöntemidir ve bu yöntemde de güçlü bir hava akımı ile sirke elde edilmektedir.

Bir Molekülün Asit Mi Baz Mı Olduğunu Nasıl Anlarız?

Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamanın birden çok yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki İsveçli bilim insanı olan Svante Arrhenius tarafından tanımlanmış olan Arrhenius asit-baz tanımıdır. Buna göre bir madde, suda çözünürken çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yüklüyorsa asit; çözeltiye hidroksil iyonu yüklüyorsa baz olarak tanımlanmaktadır.

Bir molekülün asit mi baz mı olduğunu anlamanın bir diğer yolu ise maddenin sahip olduğu ph derecesidir. Bir maddenin asit ya da baz değerlerini anlamak için kullanılan ölçüye ph değeri (potansiyel hidrojen) bu ölçüm sonrası ortaya çıkan çizelgeye ise ph cetveli adı verilmektedir. Asitler ve bazlar üzerinde yapılan ölçümler neticesinde oluşturulan bu ph cetveli, 0 ile 14 arasındaki sayılardan meydana gelmektedir ve 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında bir değere sahip olan maddeler ise bazlar sınıfında yer almaktadır.

Bunların yanında asit ve bazların sahip olduğu özellikler de bir maddenin asit mi baz mı olduğu hususunda bilgiler vermektedir. Örneğin asitler ekşi; bazlar ise acımtırak bir tada sahiptirler. Bunun yanında asitler aşındırma özelliği yüksek maddelerken, bazlar daha kaygan bir yapıdadırlar.

Sirkenin Ph Değeri Nedir?

Asetik asitin sulandırılması ile oluşturulan sirke zayıf asitler arasında yer almaktadır ve ph derecesi 2 ile 3.5 arasındadır.

Elma Sirkesi Asit Mi Baz Mı?

Elma sirkesi de asitler sınıfında yer almaktadır.

Sirke Sitrik Asit Midir?

Önemli bir sirke çeşidi olan elma sirkesinin ana bileşenlerinden bir tanesi de sitrik asittir.

Beyaz Sirke Asit Mi?

Su kadar saydam olan beyaz sirke de tüm sirke çeşitleri gibi asitler sınıfında yer almaktadır.