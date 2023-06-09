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Haberler Gündem Eğitim NA2o Asit mi Baz mı? NA2o Nedir?
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NA2o asit mi baz mı? NA2o nedir?

Kimyasal formülü NA2o olan sodyum oksit; metal olan sodyumun, oksijen ile birleşmesi sonucu oluşan bir metal oksittir. Beyaz ve kristal yapılı bir kimyasal bileşik olan sodyum oksit hem uçucu hem de nemden hemen etkilenen bir yapıya sahiptir. Oldukça yakıcı ve güçlü bir madde olan sodyum oksit, su ile şiddetli bir şekilde reaksiyona girmesi ile de bilinmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

NA2o Asit mi Baz mı? NA2o Nedir?
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Yanıcı olmamasına rağmen kendisinden başka bazı kimyasalların yanmasına sebep olabilen sodyum oksit, insan sağlığı için de ciddi tehlikeleri bünyesinde barındırmaktadır. Endüstriyel alanda da özellikle cam imalatında kullanılan NA2o iyonik mi? İşte, sodyum oksit hakkında tüm detaylar…

NA2O Nedir?

Beyaz bir kristal katı olan, 1275 santigrat derecede eriyen ve molekül ağırlığı da 61.98 g/mol olarak ölçülen NA2o bileşiğinin adı sodyum oksittir. Sodyum elementi ile oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan ve metal oksit sınıfının bir üyesi olan sodyum oksit, oldukça yakıcı ve güçlü kimyasal bileşikler arasında yer almaktadır.

Tek başına yanıcı olmamasına rağmen gerek asitlerle gerekse de su ile hızlı bir şekilde reaksiyona girebilen sodyum oksit, diğer kimyasalları kolaylıkla yakabilen aşındırıcı bir kimyasal maddedir. Özellikle su ile reaksiyona girdiğinde suyun içinde bulunan birçok metale saldıran sodyum oksit, bu reaksiyon neticesinde sodyum hidroksit üretmektedir.

Oldukça güçlü ve zehirli bir bileşik olması sebebiyle insan sağlığı için de ciddi tehlikeler doğurabilen sodyum oksidin hem solunması hem de yutulması ciddi problemlere neden olabilmektedir. Sodyum oksidin deriyle temas etmesi halinde ilk yapılması gereken kişinin bol suyla yıkanmasıdır. Bu bileşiğin göz ile temasında ise gözler bol suyla yıkanmalı ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sodyum oksidin solunması ise akciğer ödemi başta olmak üzere birçok ciddi rahatsızlara sebep olabilmektedir. Böyle bir durumda sodyum okside maruz kalan kişi ,derhal temiz havaya çıkartılmalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu kimyasal bileşiğin yutulması halinde ise hasta asla kusturulmamalı, ağzı bol su ile çalkalanmalı ve yine zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sodyum oksidin endüstriyel alanda en çok kullanıldığı alan ise cam ve seramik imalatıdır. Bu kimyasal bileşik, camların hammaddesi olmamasına rağmen, camda bulunan kimyasal bileşimin yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. Cam ve seramik alanında başvurulan sodyum oksit hem üreticinin daha az enerji harcamasını hem de üretilen ürünün daha ekonomik olmasına imkân sağlamaktadır.

Sodyum oksidin oldukça güçlü bir bileşik olması sebebiyle saklanması ve depolanmasına da özen göstermek gerekmektedir. Su ve asitlerle reaksiyona girmeye oldukça müsait olan bu bileşiğin, sudan ve asitten uzak, nemden arındırılmış bir ortamda saklanması gerekmektedir.

NA2o Asit Mi Baz Mı?

Suda gerçekleşen bir çözünme sırasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; aynı işlem esnasında çözeltiye hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler ekşi bir tada sahip ve aşındırma özelliği olan maddeler olarak tarif edilirken; bazlar ise daha acımsı bir tada ve daha kaygan bir yapıya sahip maddelerdir. Peki, sodyum oksidin kimyasal formülü olan NA2o asit mi baz mı? Metal olan sodyum ile oksijenin birleşmesi sonrası ortaya çıkan sodyum oksit bazik bir bileşiktir.

NA2o İyonik Mi?

İyonların, o bağların oluşturduğu elektrostatik kuvvetle bir arada tutulduğu kimyasal bileşiklere iyonik bileşikler adı verilmektedir. Peki, NA2o iyonik mi? Sodyum oksidin kimyasal formülü olan NA2o; sodyum ile oksijen iyonları arasında gerçekleşen elektron transferi sebebiyle iyonik bileşikler arasında yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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