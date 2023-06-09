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Kahve asit mi baz mı? Kahvenin Ph değeri nedir?

Dünyanın en çok tercih edilen içeceklerinden bir tanesi olan kahve, Coffea cinsinden bir ağacın meyvesidir. Kökleri Afrika kıtasına dayanan ve içecek olarak ilk defa tüketilmesinin ise Güney Arabistan’da gerçekleştiği düşünülen kahve, 1600’lü yıllardan itibaren Avrupa üzerinden tüm dünyaya yayılma imkânı bulmuştur. İçermiş olduğu çeşitli aldehit ve asitler, yağlar ve proteinlerle birçok bileşikten meydana gelen kahve asit mi baz mı? Kahve ph değeri nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kahve Asit mi Baz mı? Kahvenin Ph Değeri Nedir?
HABERTURK.COM

Kahve kirazı adın verilen kahve ağacının meyvesinin kurutulması, kavrulması sonucu elde edilen kahve çekirdeklerinin öğütülmesi yoluyla elde edilen kahve içeceği, çekirdeğin türüne bağlı olarak farklı aromalar da içermektedir. Peki, kahve çekirdeğinin ph değeri nedir? İşte, tüm detaylar…

Kahve Asit Mi Baz Mı?

Suda çözünme esnasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; bu işlem sırasında hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bu tanımın dışında bazlar ile asitleri birbirinden ayrı kılan birtakım özellikleri de bulunmaktadır. Örnekse asitler ekşi bir tada sahip ve yüksek aşındırıcı olan maddeler olarak tarif edilirken; bazlar ise kaygan yapıları ve acımtırak tatları ile bilinmektedirler.

Peki, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden bir tanesi olan kahve asit mi baz mı? Kahve içinde birden fazla asit barındırmasından da hareketle asitler arasında yer almaktadır.

Kahvenin asidik özelliğe sahip bir madde olduğundan bahsettikten sonra, onun diğer özelliklerinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Kökenin Afrika kıtasına dayanan, içecek olarak ilk kez Arabistan coğrafyasında tüketilen ve 17. yüzyıldan itibaren tüm dünyaya yayılan kahve; Coffea cinsine mensup olan bir ağacın meyvesinden üretilen bir içecektir.

Her ne kadar kökenleri Afrika kıtasına dayansa da günümüzde ağırlıkla Güney Amerika coğrafyasında yetiştirilmekte olan bu ağaçlar, yağan yağmurların ardından beyaz bir çiçek açarlar ve bu çiçeklerden kahve yemişleri meydana gelir. Başlangıçta yeşil olan fakat olgunlaştıkça kırmızıya dönen bu kahve meyvesinin kabuğunun içinde, çekirdek yer almaktadır ve kahveler, yeşil renge sahip olan bu çekirdeklerden elde edilmektedirler.

Kahve Ph Değeri

Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için yapılan testlerdeki kullanılan ölçüye ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere, bu ölçüm sırasında madde içinde yer alan hidrojen iyonlarının yoğunluğu tespit edilmekte ve buna göre o maddenin baz mı yoksa asit mi olduğu belirlenmektedir. Maddeler üzerinde yapılan bu ölçümlerin neticesinde oluşturulan ve üzerinde 0 ile 14 arasında sayılar olan çizelgeye ise ph cetveli adı verilmektedir ve bu cetvel üzerinde 0 ile 7 arasında bir ph değerine sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında bir ph değerine sahip olan maddeler ise baz olarak tarif edilmektedirler.

Peki, kahve ph değeri kaçtır? Kahvelerin ph deresi, çeşidine ve türüne bağlı olarak 4.5 ile 5 arasında değişmektedir.

Kahve Çekirdeği Ph Değeri

Yazımızın başında, kahve çekirdeklerinin Coffea cinsi bir ağaçtan elde edildiğinden bahsetmiştik. Her ne kadar bu cinse mensup birçok ağaç türü olsa da günümüzde kahve meyvesinin üretilmesi, ekonomik anlamda daha verimli olan Coffea Arabica ve Coffea Robusta adlı iki tür ağaç üzerinden gerçekleşmektedir. Farklı tatlara ve aromalara sahip olan bu iki kahve çekirdeğinin asit oranı ve dolayısıyla ph değeri de birbirinden ayrılmaktadır.

Arabica kahve çekirdekleri 5 ile 5.2 ph değerine sahipken; Robusta kahve çekirdekleri ise Arabica’dan daha asidik olup 5 ile 6 arasında bir ph değerine sahiptir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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