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Sofiane Feghouli'den transfer haberlerine yanıt!

Galatasaray'daki performansı tartışma konusu olan ve hakkında transfer olacağına yönelik haberler çıkan Sofiane Feghouli, transfer iddialarına yanıt verdi. Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu! Feghouli'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olacağı haberleri çıkmıştı

21 Ağustos 2018 Salı, 19:23:52 | Güncelleme:

Geçen yaz West Ham United'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla eleştirilerin odağında bulunan Sofiane Feghouli, yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Galatasaray'da 3 milyon 850 bin Euro ile takımda en çok kazanan Feghouli'nin Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile görüştüğü, Cezayirli yıldızı menajeri Habib Antar'ın pazarlık masasında olduğu iddia edilmişti. Feghouli bu haberlere cevap verdi.

 

Feghouli, Twitter'dan bir paylaşım yaparak transfer haberine "Ciddi misin?" anlamına gelen bir GIF ile yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk maçı olan Ankaragücü mücadelesinde Feghouli'ye sadece 7 dakika şans vermiş ve Göztepe karşılaşmasında ise hiç oynatmamıştı. Feghouli'nin menajeri Antar'ın yürüttüğü görüşmelerde oyuncusu için yıllık 5,5 milyon Euro istediği Suudi kulüp yetkililerinin ise düşünmek için süre istediği öne sürülmüştü.

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