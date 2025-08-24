Şoför uyudu, facia yaşandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Mehmet Zemin A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen öğrencilerin olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Kaza sonrası minibüsün bir parçasının TIR'ın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak TIR'ın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.