Sofralarınızda hamsiye yer açın! Kasım ayında yenebilecek en lezzetli balıklar
Denizlerin sıcaklığı düştükçe soframıza gelen derya kuzularının türü de değişiyor. Eylül ayında başlayan balık sezonu ekimden sonra kasımda da çoğalan balık çeşitleriyle devam ediyor. Kasım ayında diğer iki ayda yediğimiz balıklara eklenen bazı balıklar da var...
Balık sezonu bereketiyle başladı. 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla denize atılan ağlar hala balıkla dolup taşıyor. Eylül ve ekim boyunca bayıla bayıla yediğimiz palamut kasımda da sofralarımızda kendine yer bulacak şüphesiz ama palamutu yalnız bırakmamaya niyetli başka balıklar da var.
Hamsi: İşte o hepimizin dört gözle beklediği zaman geldi... Hamsi sahalara çıkıyor... Kasım ayının ilk günlerinde hamsinin sezonu başlar ve mart sonuna kadar da güvenle yenmeye devam eder. Hamsiyi bekleyenler kasım ayında balıkçıların yolunu tutmaya başlayabilir...
İstavrit: İstavrit tezgahlarımızda yeni değil, evet. Ama lezzetine lezzet kattığı, soğumaya başlayan suların etkisiyle iyice yağlanıp harika bir tada sahip olduğu o ay kadım ayıdır aslında. İstavrit de bu ay gönül rahatlığı ile tercih edeceğiniz balıklardan biri.
Lüfer: Balıkçı tezgahlarının yıldız isimlerinden lüfer, kasım ayında sofralarımızın da yıldızı olacak. Yağlı ve tok etiyle oldukça lezzetli ve kendine has bir aromaya sahip olan lüfer fiyat bakımından biraz yüksek olabilir ama meraklısı bu balığın peşini bırakmaz.
Lüfer sıcak denizleri sever ve bu sıcak denizlere göç etme serüveninde kasım ayında yolu İstanbul Boğazı'na düşer. Yani lüfer için son tango da denebilir...
Uskumru: Ekimde alara takılmaya başlayan uskumrunun da altın çağı kasım ayıdır. İyice yağlanan uskumru kasımda oldukça lezzeli olur. Izgarada ya da fırında sadec şekilde pişirmek denenebilir.
Barbun: Temmuz ayından itibaren balıkçı tezgahlarında görünmeye başlayan barbun için son zil kasımda çalıyor. Bu balığın tutkunları için son bir ay... Kasım ayında hala lezzetli olan barbuna kasımda sonra rastlamak pek mümkün değil. Olur da rastlarsanız bu barbunun lezzetli olma ihtimalı de zor...
Levrek: Kasım ayında şans verilirse lezzet açısından üzmeyecek balıklardan bir diğeri de levrektir. Levrek tatlı suda da denizde de yetişebilen bir balıktır ama deniz levreği için en lezzetli dönem ilkbahar ve sonbahar dönemleridir.
Torik: Kasım ayı fırında soslanmış nefis torik dilimleri için harika bir tercih olacaktır... Uzun boylu balıklardan biri olan torik okyanusların yanısıra Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde de bol bol bulunur.