Sıcak su, sert sabunlar ve soğuk hava cildinizi kurutuyor olabilir. Evde uygulayabileceğiniz doğal bakım yöntemleriyle cildinizi yeniden canlandırabilirsiniz.

CİLT KURULUĞU VE NEM DENGESİ

Cildimiz, vücudumuzun dış dünyayla ilk teması sağlayan en büyük organımızdır. Sağlıklı ve dengeli bir nem seviyesine sahip olması yalnızca estetik açıdan değil, aynı zamanda genel sağlığımız için de oldukça önemlidir. Ancak özellikle kış aylarında birçok kişi cilt kuruluğu sorunuyla karşılaşır. Soğuk hava, düşük nem oranı ve yanlış cilt bakım alışkanlıkları bu sorunun en yaygın nedenleri arasında yer alır.

REKLAM

Kuruyan cilt, kaşıntı, çatlak ve hatta iltihaplanmalara yol açabilir. Bu durum cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak dış etkenlere karşı daha savunmasız hale gelmesine sebep olur. Neyse ki, cilt kuruluğunu önlemek ve nem dengesini korumak için hem doğal hem de basit yöntemler mevcuttur.

CİLT KURULUĞUNUN NEDENLERİ

Soğuk Hava: Kış aylarında sıcaklık ve nem oranı düştüğü için cilt kuruma eğilimi artar.

Isıtıcılar: Sobadan kalorifere kadar birçok ısıtıcı, havayı kurutarak ciltte nem kaybına yol açar.

Sıcak Banyo ve Duş: Uzun süre sıcak suda kalmak ya da klorlu havuzlarda yüzmek cildi kurutur. Sabun ve Deterjanlar: Cilt temizliği için kullanılan sert içerikli ürünler nem dengesini bozar. Cilt Hastalıkları: Atopik dermatit veya sedef gibi rahatsızlıklar kuruluk ve pullanma yapar. Yaş Faktörü: Yaş ilerledikçe cildin nem tutma kapasitesi azalır. Sık El Yıkama: Mesleği gereği sürekli el yıkayan kişilerde ellerde kuruluk görülür. REKLAM Sıcak İklim: Aşırı sıcak bölgelerde yaşamak da cildin kurumasına neden olabilir. Hamilelik: Hormonal değişiklikler ve karın derisinin gerilmesi, hamilelik döneminde cilt kuruluğunu artırabilir. CİLT KURULUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER - Duş alırken çok sıcak su yerine ılık su tercih edin. - Her gün yerine gün aşırı banyo yapın. - Duş sürenizi 10 dakikadan kısa tutun. - Nemlendiricili sabunlar kullanın. - Banyo sonrası cildinize nemlendirici uygulayın.

- Havluyla sert ovalama yapmayın. - Kaşıntılı ve kuru bölgeleri tahriş etmeyin. - Gün boyu yeterince su için. - Taze sebze ve meyve tüketin. - Cildiniz kurudukça nemlendirici uygulayın. REKLAM CİLT KURULUĞUNA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER Hindistan Cevizi Yağı: İçeriğindeki doymuş yağ asitleriyle cildi yumuşatır ve nemlendirir. Yulaf Ezmesi Maskesi: Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde kaşıntılı ve kuru cildi rahatlatır. Aloe Vera: Tahriş olmuş ve kuru cildi yatıştırır, hücre yenilenmesini destekler. Antioksidan Zengin Besinler: Yaban mersini, domates, havuç, mercimek ve somon gibi besinler cilt sağlığını destekler. Eldiven Kullanımı: Sık el yıkayanlar veya deterjanla temas edenler için koruyucu bir çözümdür. Nemlendirici ve Nemlendirici Ortam: Hem cilde nemlendirici sürün hem de bulunduğunuz ortamın nem oranını artırın. Kıyafet Seçimi: Cildi tahriş etmeyen, yumuşak kumaşlar tercih edin. CİLT İÇİN GÜNLÜK BAKIM RUTİNİ Sabah Rutini REKLAM Nazik Temizlik: Nemlendirici içerikli, cildi tahriş etmeyen temizleyiciler kullanın.