Soğukta üşümek yok! Güçlü bağışıklık için içinizi ısıtacak doğal besinler listesi
Soğuk hava vücudun savunma mekanizmasını zayıflatabilir. Ancak termojenik etkisi olan bazı bitkiler ve baharatlar, bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra vücut ısısını da artırıyor. İşte kış aylarında sofranızda mutlaka yer vermeniz gereken doğal destekçiler…
Kış mevsimiyle birlikte hastalık riski artarken, bağışıklık sisteminizi desteklemenin en doğal yolu sofranızdan geçiyor. Tarçından zencefile, karabiberden ıhlamura kadar pek çok besin, hem içinizi ısıtıyor hem sağlığınızı koruyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMANIN ÖNEMİ
Sağlıklı bir yaşamın anahtarı güçlü bir bağışıklık sisteminden geçer. Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü olursa, hastalıklara karşı direnciniz de o kadar yüksek olur. Bu sistemi desteklemenin yollarından biri de vücut ısısını korumaktır. Çünkü vücut ısısı düştüğünde bağışıklık sistemi yavaşlar ve bu durum vücudu enfeksiyonlara açık hale getirir. Soğuk ortamda bulunan mikroplar bu fırsatı değerlendirerek hücrelere yerleşip çoğalabilir.
Bu nedenle, üşümemek ve vücut ısısını yükseltmek, hastalıklardan korunmanın etkili yollarından biridir. Bunu sağlamanın pratik yollarından biri ise ısıtıcı etkisi olan besinleri tüketmektir.
TARÇIN: DOĞAL BİR ISITICI
Soğuk havalarda tarçın, ısıtıcı etkisiyle öne çıkar. Dışarı çıkmadan önce dilinizin üzerine alacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan dolaşımını hızlandırarak vücut yüzeyine doğru sıcaklık yayılmasına yardımcı olur. Böylece vücut daha kolay ısınır. Kışın vazgeçilmezi olan salebin üzerine ekleyebilir ya da çaylarınızı kabuk tarçınla demleyerek faydasını artırabilirsiniz.
SARIMSAK: ETKİLİ GÜÇ
Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynar. İçeriğindeki allicin maddesi, virüs, bakteri ve mantarlara karşı koruma sağlar. Düzenli tüketildiğinde enfeksiyonlara karşı direnci artırır ve vücudu hastalıklardan korur.
IHLAMUR: HEM BAĞIŞIKLIK HEM ISI
Ihlamur, içerdiği tanen, müsilaj, saponin ve uçucu yağlar sayesinde virüs ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir. Aynı zamanda terlemeyi teşvik eder ve göğüs yumuşatıcı etkisiyle kış hastalıklarında rahatlatıcı bir destek sağlar. Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı alın, üzerine kaynar su ekleyerek 10 dakika demleyin. Günde 3 bardak içebilirsiniz.
KARABİBER: DOĞAL ANTİBİYOTİK
Karabiber, içerdiği piperin sayesinde sinir sistemini uyarır ve vücudun ısı üretimini destekler. Aynı zamanda metabolizma hızını artırır. İçindeki A ve C vitaminleri, potasyum, demir ve manganez gibi bileşenler sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Tuz tüketimini azaltarak, her öğüne yarım çay kaşığı karabiber ekleyerek bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz.
KIRMIZI ACI BİBER: KAPSAİSİN GÜCÜ
Acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi, termojenezi yani vücut ısısının artmasını sağlar. Kapsaisin içeren yemekler yedikten sonra metabolizma hızlanır ve vücut daha fazla enerji harcar. Böylece içten gelen bir ısı artışı yaşanır.
ZERDEÇAL: ALTIN DEĞERİNDE
Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın etken maddesi kurkumindir. Termojenik etkisiyle vücut ısısını artırır. Günde 1-3 gram arasında tüketilmesi yeterlidir. Zerdeçalı balla karıştırarak alabilir, yemeklere ya da çorbalara ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak dışarı çıkmadan önce bir bardak ılık süte yarım çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın ve bal ekleyerek hazırlayacağınız içecekle içinizi ısıtabilirsiniz.
ZENCEFİL: DOĞADAN GELEN SICAKLIK
Taze zencefil, vücut ısısını dengeleyen ve hipotermiyi önlemeye yardımcı olan bir kök bitkidir. Soğuk havalarda vücut ısısını yükseltmek için toz zencefilden 1 çay kaşığı kadarını çorbalara ekleyebilirsiniz. Zencefil ve tarçını sıcak suda demleyerek çay olarak da tüketebilirsiniz. Dilerseniz toz zencefilden kurabiyeler yaparak çay saatlerinize eşlik etmesini sağlayabilirsiniz.
