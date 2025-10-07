Kış mevsimiyle birlikte hastalık riski artarken, bağışıklık sisteminizi desteklemenin en doğal yolu sofranızdan geçiyor. Tarçından zencefile, karabiberden ıhlamura kadar pek çok besin, hem içinizi ısıtıyor hem sağlığınızı koruyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMANIN ÖNEMİ

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı güçlü bir bağışıklık sisteminden geçer. Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü olursa, hastalıklara karşı direnciniz de o kadar yüksek olur. Bu sistemi desteklemenin yollarından biri de vücut ısısını korumaktır. Çünkü vücut ısısı düştüğünde bağışıklık sistemi yavaşlar ve bu durum vücudu enfeksiyonlara açık hale getirir. Soğuk ortamda bulunan mikroplar bu fırsatı değerlendirerek hücrelere yerleşip çoğalabilir.

Bu nedenle, üşümemek ve vücut ısısını yükseltmek, hastalıklardan korunmanın etkili yollarından biridir. Bunu sağlamanın pratik yollarından biri ise ısıtıcı etkisi olan besinleri tüketmektir.