1. LAHANA DOMATES VE KEREVİZ SUYU

Bağışıklığı güçlendiren ve sağlığı destekleyen harika bir karışımdır. Lahana, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olup vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Domates ise likopen kaynağı olup kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini destekler. Kereviz ise yüksek su içeriği ve anti-inflamatuar özellikleri ile vücudu toksinlerden arındırır ve sindirimi kolaylaştırır. Bu üç sebzenin birleşimi, sağlıklı bir detoks süreci için mükemmeldir.