İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu!

Karadeniz'de haftada 2 kez yağmur yağar, biri 3 diğeri 4 gün sürermiş. Bu söz yağışlı geçen haftalarıyla İstanbul ve Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri için söylenebilir. Aşırı kurak geçen kışın ardından bu yaşadığımız kış havasının devamı sayılır.
Marmara'da ve aslında batı ve güney kıyıları hariç her bölgede haftanın en soğuk günlerini geçiriyoruz. Köstence-Varna üzerinden güneye doğru hareket eden (Saat yönü tersine döne döne) ve Karadeniz'in su buharıyla beslenen hava, Marmara'ya bereketli yağmurlar taşıdı. Son 36 saatin neredeyse 24 saati yağmurlu geçti, İstanbul'da su havzaları olumlu yönde etkileniyor.
Bu sıralarda Güneydoğu üzerinde kuvvetli sağanak bulutları var, Salı gecesi ve Çarşamba gün içinde Mardin-Şırnak-Hakkari boyunca sel riski var.
Kahramanmaraş-Elbistan arasında bugün kuvvetli yağıyor, Gaziantep'e bağlı ilçelerde de yağmur bugün sağanak şeklinde. Çarşamba ve perşembe günleri de deprem bölgesinde yağmurlu geçecek. İç ve Doğu Anadolu geneli ile Güneydoğu'yu etkileyen kuvvetli bir yağışlı sistemin içine girmiş durumdayız.
Yağışlı hava Cuma akşamı gelirken deprem bölgesinden ayrılacak görünüyor, bölgede uzun sürecek yağmurlu günlere hazırlıklı olunmalı.
Gelecek 10 gün içinde önce bu hafta sonu (14-15-16 Nisan) hissedilir biçimde ısınıyoruz, İstanbul-Bursa-İzmir 20°C'lere yükseliyor. Ankara ve Eskişehir çevresi de 15°C'yi aşıyor. Güney kıyılarında hafta sonu için erken yaz havası yaşanacak. Fakat haftaya salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın daha etkisine girebiliriz, bunun olasılığı yüksek görünüyor. 17-18-19 Nisan tarihleri bugünlerde olduğu gibi serin ve ıslak geçebilir. 20 Nisan'dan itibaren küçük adımlarla ısınma başlayabiliriz. Hava 3 gün sıcak 4 gün soğuk gidiyor, gelecek haftalar bize yeni sürprizler yapabilir havalar sık değişmeyi sürdürüyor
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