İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu!

Karadeniz'de haftada 2 kez yağmur yağar, biri 3 diğeri 4 gün sürermiş. Bu söz yağışlı geçen haftalarıyla İstanbul ve Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri için söylenebilir. Aşırı kurak geçen kışın ardından bu yaşadığımız kış havasının devamı sayılır.

Marmara'da ve aslında batı ve güney kıyıları hariç her bölgede haftanın en soğuk günlerini geçiriyoruz. Köstence-Varna üzerinden güneye doğru hareket eden (Saat yönü tersine döne döne) ve Karadeniz'in su buharıyla beslenen hava, Marmara'ya bereketli yağmurlar taşıdı. Son 36 saatin neredeyse 24 saati yağmurlu geçti, İstanbul'da su havzaları olumlu yönde etkileniyor.