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Haberler Gündem Söğütlü'de Adreste Nüfus Hizmeti Projesi başladı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Adreste Nüfus Hizmeti Projesi başladı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde hastalık, yaşlılık ve engellilik gibi nedenlerden dolayı nüfus müdürlüklerine gidemeyen kişilerin yeni tip kimlik kartı başvuruları ikametlerinde alınıyor

Söğütlü'de Adreste Nüfus Hizmeti Projesi başladı
AA

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Adreste Nüfus Hizmeti Projesi başladı.

İlçede ilk kez başlayan uygulama kapsamında Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki hasta Şehabettin Altıntaş'ı evinde ziyaret eden İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, kimlik kartı başvuru işlemlerini yaptı.

Ekiplerle eve gelen Kaymakam Cevat Gün, yaptığı açıklamada, proje sayesinde dışarı çıkamayan yatalak hasta veya yaşlıları artık yormadıklarını belirterek, uygulamanın hayırlı olmasını diledi. İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Kaplan da yaşlı ve evinde tedavi gören vatandaşlar için büyük hizmet başlattıklarını bildirdi.

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