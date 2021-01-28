Marmaray'da yeni çalışma! 0:00 / 0:00

Ankara-İstanbul arasında sefer yapan hızlı trenler, 16 Ocak’tan bu yana Söğütlüçeşme’ye kadar gidiyor. Trenler, Halkalı’ya geçmiyor. Şubat ayı ortasına dek de Ankara-İstanbul hızlı trenleri, Söğütlüçeşme’de yolcuları indirecek. Zira, Marmaray’da bazı test çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Marmaray’da, birkaç yıl sonra Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme arasında 2 dakikada bir trenin sefere konulması hedefleniyor.

ŞU AN ARALIKLARLA 2 SEFER SÜRÜYOR

Halen, Gebze-Halkalı arasında 15 dakika, Maltepe-Zeytinburnu arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapılıyor. Ayrıca, bütün duraklardaki panolarda da trenin kaç dakika sonra peronda olacağı bilgisine yer verileceği belirtiliyor.

HEDEF: 2025'TE KAZLIÇEŞME-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME HATTI

Peki, bu çalışma ne zaman bitecek? Kaynaklar, Marmaray’da yürütülen çalışmaların 16 Şubat’a kadar sürebileceğine işaret ederek, testlerin kapsamı hakkında şunları söyledi: “Marmaray’da birkaç önemli çalışma yapılıyor. Testler yapılıyor. Bunlardan biri tren sefer sayısıyla ilgili… Marmaray’da halen dış halka ve iç halka olarak adlandırılan noktalar arasında belli aralıklarla sefer yapılıyor. Gebze-Halkalı arasında 15 dakikada, Maltepe-Zeytinburnu arasında 8 dakikada bir tren geliyor. Hedef, en geç 2025 yılında Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme arasında 2 dakikada bir trenlerin sefere konulması. Devam eden çalışmaların en önemli ayağını bu oluşturuyor.”