        Şöhretten sokaklara: Ünlü oyuncunun hazin hali - Magazin haberleri

        Şöhretten sokaklara: Ünlü oyuncunun hazin hali

        Bir zamanların parlayan çocuk yıldızlarından biri olan Tylor Chase, bugün Los Angeles sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor. 2000'li yılların popüler dizisi "Ned's Declassified School Survival Guide" ile tanınan Chase, şimdilerde tanınmaz halde

        Giriş: 28.12.2025 - 00:04 Güncelleme: 28.12.2025 - 00:19
        Ünlü oyuncunun hazin hali
        1989 doğumlu Tylor Chase, kariyerine büyük umutlarla başlamış, 'Everybody Hates Chris' gibi önemli yapımlarda rol almıştı. Chase'e, 10 yıl önce şizofreni ve Bipolar Bozukluk teşhisi konuldu. Bu nedenle oyunculuktan uzaklaşan Tylor Chase, sessiz - sedasız bir çöküş sürecine girdi.

        "ŞAPKASINI KAYBETMİŞ BİR SİHİRBAZ GİBİYİM"

        Tylor Chase, 2014'te yazdığı 'Bipolar' adlı şiirinde durumunu şu sözlerle özetlemişti: Hayatımı daha iyi bir hale getirebileceğimi biliyorum... Ama şu anda şapkasını ve tavşanlarını yitirmiş bir sihirbaz gibiyim... Kimse beni izlemeye gelmiyor.

        Bugün 36 yaşında olan Chase'in yaşamı; akıl sağlığı sorunları, madde bağımlılığı ve evsizlik üçgeninde sıkışmış durumda.

        Tylor Chase, 2021’de rehabilitasyon merkezine yatırılsa da tedaviyi reddederek sokaklara geri döndü. Şimdilerde tanınmaz halde olan Chase'in 2023’ten bu yana dükkan soygunculuğu dâhil 12 farklı suç kaydı bulunuyor.

        ANNESİNDEN TARTIŞMA YARATAN İSTEK

        Tylor Chase’in annesi Paula Moisio, hayranlarından oğluna hiçbir şekilde yardım etmemelerini talep etti. Bu istek tepki çekse de uzmanlar, bu durumun 'Katı sevgi' yaklaşımı olabileceğini; dışarıdan gelen düzensiz yardımların kalıcı bir tedaviyi engellediğini belirtiyor.

        Ağabeyini öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

        SİVAS (İHA) - Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, zanlı gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı.

