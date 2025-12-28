Tylor Chase, 2014'te yazdığı 'Bipolar' adlı şiirinde durumunu şu sözlerle özetlemişti: Hayatımı daha iyi bir hale getirebileceğimi biliyorum... Ama şu anda şapkasını ve tavşanlarını yitirmiş bir sihirbaz gibiyim... Kimse beni izlemeye gelmiyor.
Şöhretten sokaklara: Ünlü oyuncunun hazin hali
Bir zamanların parlayan çocuk yıldızlarından biri olan Tylor Chase, bugün Los Angeles sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor. 2000'li yılların popüler dizisi "Ned's Declassified School Survival Guide" ile tanınan Chase, şimdilerde tanınmaz halde
1989 doğumlu Tylor Chase, kariyerine büyük umutlarla başlamış, 'Everybody Hates Chris' gibi önemli yapımlarda rol almıştı. Chase'e, 10 yıl önce şizofreni ve Bipolar Bozukluk teşhisi konuldu. Bu nedenle oyunculuktan uzaklaşan Tylor Chase, sessiz - sedasız bir çöküş sürecine girdi.
Bugün 36 yaşında olan Chase'in yaşamı; akıl sağlığı sorunları, madde bağımlılığı ve evsizlik üçgeninde sıkışmış durumda.
Tylor Chase, 2021’de rehabilitasyon merkezine yatırılsa da tedaviyi reddederek sokaklara geri döndü. Şimdilerde tanınmaz halde olan Chase'in 2023’ten bu yana dükkan soygunculuğu dâhil 12 farklı suç kaydı bulunuyor.