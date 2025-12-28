Şöhretten sokaklara: Ünlü oyuncunun hazin hali

"ŞAPKASINI KAYBETMİŞ BİR SİHİRBAZ GİBİYİM"

Tylor Chase, 2014'te yazdığı 'Bipolar' adlı şiirinde durumunu şu sözlerle özetlemişti: Hayatımı daha iyi bir hale getirebileceğimi biliyorum... Ama şu anda şapkasını ve tavşanlarını yitirmiş bir sihirbaz gibiyim... Kimse beni izlemeye gelmiyor.