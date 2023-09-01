ŞOK 2-5 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! ŞOK'ta haftanın indirimli ürünler listesi
ŞOK market 2-5 Eylül 2023 tarihleri arasında sınırlı sayıda indirimli ürünlerini satışa sunuyor. ŞOK'ta bu hafta dijital airfryer, çelik kettle, balık tavası, scooter, bulaşık makinesi gibi indirimli birçok ürün yer alıyor. İşte 2-5 Eylül 2023 Cumartesi fırsatları ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta; teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya pek çok ürün satışa çıkacak. İşte, 2-5 Eylül 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 2-5 EYLÜL 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Sinbo Dijital Airfryer 8 LT 1999 TL
Cambu Sprey Yağlık 59,95 TL
Queen Jesse Çelik Kettle 239 TL
Airfryer Pişirme Kağıdı 39,95 TL
Çift Taraflı Balık Tavası 249 TL
Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Kare Tepsi 109 TL
Harvest Kavanoz 89,95 TL
Kavanoz Kapağı 10’lu 19,90 TL
Paşabahçe Çay Bardağı 6’lı 79,95 TL
Xiaomi Ninebot D18E Electric Scooter 9999 TL
Xiaomi Ninebot F25E Electric Scooter 11899 TL
Orbus Dekoratif Clear Sarı Işık Led 5 Adet Ampul 299 TL
Hoover HF 6C2S0FW-17 Wifi 12 Programlı Bulaşık Makinesi 8999 TL
Hoover HWP 610AMBC/1-S Wifi 10 KG Çamaşır Makinesi 11499 TL
Hoover H3W 2102DE/1-17 Çamaşır Makinesi 9599 TL
Orbus Uzaktan Renk Değiştiren 5 M Şerit Led 159 TL