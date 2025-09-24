Habertürk
        ŠOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu: ŠOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Çarşamba gününden itibaren teknolojiden, kedi ve köpek mamasına, kozmetikten, tekstil ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim var. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamını merak ediyor. 24 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde Alpina Siyah Cam Ankastre Set 6.499 TL, Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji) 1.999 TL'den satışta. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:21
        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Eylül’den 7 Ekim tarihine kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda battaniyeler indirimde yer alacak. Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 289 TL, Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL, Çift Kişilik Baskılı Yorgan 479 TL, Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL’den alıcı bulacak. İşte, ŞOK aktüel indirim kataloğu

        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 24 EYLÜL- 7 EKİM

        Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 289 TL

        Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL

        Çift Kişilik Baskılı Yorgan: 479 TL

        Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL

        Işık Geçirmez Fon Perde: 269 TL

        Silikon Mikro Yastık: 109 TL

        Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 499 TL

        Dinarsu Welsoft Kalp Desenli TV Battaniyesi: 299 TL

        Alpina Siyah Cam Ankastre Set: 6.499 TL

        Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji): 1.999 TL

        Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi: 3.499 TL

        Arzum Çay Makinesi: 1.599 TL

        Arzum Filtre Kahve Makinesi: 1.699 TL

        Fakir Range Köz Türk Kahve Makinesi: 999 TL

