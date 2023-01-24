Dahili hafıza 32 GB ve 3 GB Ram kapasiteli TCL 20E 6125D Dual Alacakaranlık Mavisi Cep Telefonu 2999 TL,

Dahili hafıza 64 GB ve 4 GB ram destekli Reeder P13 Blue MaxL 2022 Cep Telefonu 2699 TL,

Alcatel 16GB-1GB Volcano Black 1199 TL,

Dahili depolama 32 GB ve 2 GB Ram kapasiteli 10.1 inç ekran TCL Tab Wifi Black Tablet 1649 TL

Alcatel 1068D Tuşlu Dual Black Cep Telefonu 799 TL,

Dahili hafıza 128 GB ve 4 GB Ram desteği olan yüz tanıma sistemli Oppo A55 Rainbow Blue Cep Telefonu 5849 TL,

Dahili hafıza 64 GB ve 4 GB Ram desteği olan yüz tanıma özellikli Oppo A16 Crystal Black Cep Telefonu 4549 TL,

Dahili hafıza 128 GB ve 4 GB Ram desteği 8 çekirdek işlemcili BT kulaklık hediyeli Omix X400 Dual Gray Cep Telefonu 4559 TL