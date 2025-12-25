ŞOK marketler bu hafta; kol saatleri, The North Face montlar, marka kazaklar ve oyuncak çeşitleri ile gündeme geldi. ŞOK marketlerde aralık ayının sonuna özel 27-30 Aralık kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu...