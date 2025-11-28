ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 29 Kasım 2 Aralık aktüel kataloğu yayında!
ŞOK'ta 2 Aralık tarihine kadar geçerli olan fırsat ürünleri paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonu ve yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu kapsamında kasım ve aralık ayı indirimli ürünler ile fiyat listesi...
Giriş: 28.11.2025 - 00:28 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:28
1
"ŞOK'ta bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. ŞOK marketlerde 29 Kasım - 2 Aralık kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 29 Kasım - 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu...
2
3